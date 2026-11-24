Германия надеется, что санкции ЕС помогут не допустить участия сборной РФ в ЧМ по хоккею

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Предложение Еврокомиссии (ЕК) о запрете спортсменам из РФ участвовать в соревнованиях в ЕС под российским флагом может дать Германии возможность не допустить участия российской сборной в чемпионате мира по хоккею 2027 года, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Инициатива запретит спортсменам выступать под флагом РФ в ЕС... Такое изменение может упростить работу над исключением России из турнира", - пишет агентство со ссылкой на слова официальных лиц, знакомых с ситуацией.

В материале подчеркивается, что, даже если страны-члены ЕС примут предложение ЕК, российская сборная все еще могла бы выступить на соревновании, однако только под нейтральным флагом.

Вместе с тем Bloomberg отмечает, что Германия рассматривает и возможность отказаться от проведения чемпионата, так как несколько стран заявили, что не будут играть в матчах против сборной РФ. При этом, в Берлине надеются, что до реализации такого варианта дело не дойдет.

В понедельник председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен не допускать на свою территорию российских спортсменов, выступающих под флагом РФ, а также запретить демонстрацию российской символики и ограничить участие РФ в спортивных организациях Европы.

Ранее представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что ФРГ будет крайне непросто провести чемпионат мира по хоккею из-за угроз бойкота в связи с допуском на него сборной России. Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщал, что Москва не намерена снимать российские хоккейные сборные с международных турниров.