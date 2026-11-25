Рейтинг одобрения канцлера Германии Мерца упал до рекордно низкого уровня
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Почти 90% немцев недовольны работой канцлера Фридриха Мерца, свидетельствуют данные опроса социологического института Forsa для телеканалов RTL и n-tv.
Согласно ему, недовольство работой Мерца выразили 88% процентов немцев, что на 2 процентных пункта больше, чем неделю назад.
При этом даже среди сторонников возглавляемого канцлером консервативного блока ХДС/ХСС не удовлетворены работой Мерца 60% опрошенных.
Тем временем только 11% респондентов заявили, что довольны деятельностью Мерца.
Среди его сторонников в ХДС/ХСС 39% выразили удовлетворенность его работой.
Опрос проводился с 17 по 23 ноября среди 2,5 тыс. избирателей. Допустимая погрешность составляет плюс-минус 2,5 процентных пункта.