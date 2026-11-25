Посол РФ заявил об отсутствии предложений от Австрии по украинскому урегулированию

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российская дипмиссия не получала от Вены каких-либо предложений по урегулированию конфликта на Украине, заявил посол РФ в Австрии Андрей Грозов "Известиям".

"Посольство России никаких предложений по урегулированию на Украине ни по официальным каналам, ни в рабочем порядке от австрийской стороны не получало. Сложно вспомнить хоть какую-то конструктивную и соответствующую статусу нейтрального государства инициативу Вены, нацеленную на достижение мира на Украине", - цитирует издание в среду слова Грозова.

"При нынешнем политруководстве Вена утратила для нас статус авторитетной переговорной площадки, самовольно отказавшись от роли "честного брокера", - подчеркнул дипломат.