Россиянин признал вину в сговоре с целью нарушения экспортного контроля США

Ему может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф до $1 млн

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Экстрадированный в октябре из Швеции в США россиянин Александр Суворов, который, с точки зрения американских властей, занимался поставками электронных компонентов двойного назначения в Россию, признал вину в сговоре с целью нарушения закона об экспортном контроле, сообщили в Минюсте.

"Александр Суворов, 52-летний гражданин России, прежде проживавший в Швеции, сегодня (во вторник - ИФ) признал себя виновным в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля", - отмечается в релизе американского Минюста.

Согласно сообщению, Суворов признал, что "в период между мартом 2022 года и апрелем 2023 года руководил незаконной сетью закупок, занимающейся экспортом американских электронных компонентов из Соединенных Штатов в Россию".

Отмечается, что одной из основных целей этой схемы была отправка в Россию электронных компонентов, в том числе двойного назначения, через базирующиеся в Гонконге компании.

По сообщению Минюста, Суворов и связанные с ним компании перевели американским фирмам свыше $70 тыс. за электронные компоненты. Некоторые экспортированные таким образом в Россию компоненты "могут быть использованы в системах военной связи, радиолокации, а также в системах точного определения местоположения", указали в ведомстве.

Вынесение приговора Суворову запланировано на 29 марта 2027 года.

Россиянину может грозить до 20 лет тюрьмы, штраф до $1 млн и до трех лет надзора после освобождения.

Как сообщалось, власти США экстрадировали Суворова из Швеции в середине октября при содействии шведских властей.