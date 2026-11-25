Армия США приготовилась к подрыву нескольких тонн взрывчатых материалов в Айове

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Армия США заявила, что предприняла все необходимые меры безопасности, чтобы минимизировать последствия готовящего в среду управляемого подрыва нескольких тонн токсичного азид свинца, хранящихся на ее заводе в городе Мидлтаун в штате Айова.

"Контролируемый подрыв - самый безопасный способ утилизации нестабильного азида свинца на Армейском заводе боеприпасов в Айове (Iowa Army Ammunition Plant). Это позволяет избежать худшего сценария - неконтролируемого самопроизвольного взрыва этого вещества", - заявил исполняющий обязанности министра армии Адам Телле.

По его словам, хранящиеся в Айове опасные старые запасы неустойчивого и склонного к взрывному разложению азида свинца, который применяется для инициирования взрыва боеприпасов, не подлежат вывозу.

Как сообщил Телле начало подрыва запланировано на 09:00 по местному времени. Он будет состоять из двух быстрых детонаций, сопровождающихся вибрацией почвы и образованием облака пыли, которое, как ожидается, рассеется не более чем через час.

Проведение контролируемого подрыва уже трижды откладывалось из-за опасений общественности по поводу распространения токсичной свинцовой пыли.

По словам американских федеральных чиновников, для минимизации последствий контролируемого подрыва будут использованы земляные валы, водяные завесы и гелевые блоки, поглощающие энергию взрыва. Кроме того, армейские специалисты подготовили системы распыления влаги и специальные пенные составы, предназначенные для улавливания токсичной свинцовой пыли, которая может образоваться при уничтожении 68 бочек с азидом свинца.

Однако несмотря на принятые меры предосторожности, согласно прогнозам метеорологов, облако, содержащее токсичные частицы свинца, может затронуть около 350 фермерских хозяйств, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Ричард Фордайс.

Представители местных и федеральных властей настоятельно призывают всех жителей, находящихся в зоне эвакуации - которую армия определила как сектор радиусом 8 км, простирающийся к юго-западу от завода, - покинуть эту территорию до начала подрывов.