Более полумиллиона американцев остались без электричества в День благодарения

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Более 540 тыс. абонентов в ряде американских штатов лишились электричества из-за непогоды в День благодарения, свидетельствуют данные сайта PowerOutage.com.

Больше всего пострадали Вирджиния и Миссури - в этих штатах без электричества остались около 200 тыс. и около 150 тыс. домов соответственно. Также масштабные сбои наблюдаются в Мэриленде, Северной Каролине, Пенсильвании и других восточных штатах.

Американские СМИ поясняют, что причиной отключения электричества стала непогода. В ряде штатов фиксируют проливные дожди и сильные порывы ветра. Энергетические предприятия сообщают, что готовы работать над восстановлением энергоснабжения, несмотря на праздничный период.

День благодарения в США отмечается каждый четвертый четверг ноября, в этом году он выпал на 26 ноября.