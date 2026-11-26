Досрочные президентские выборы в Сербии назначены на конец декабря

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Досрочные президентские выборы в Сербии пройдут 27 декабря.

"Председатель скупщины (парламента страны - ИФ) Александр Чупич в четверг подписал постановление о назначении выборов президента на 27 декабря", - сообщил телерадиоканал РТС.

Выборы президента пройдут в Сербии досрочно, поскольку прежний глава государства Александр Вучич, полномочия которого истекали весной 2027 года, покинул этот пост в сентябре для того, чтобы принять участие в парламентских выборах в конце октября. Сербская прогрессивная партия, от которой выступал Вучич, проиграла парламентские выборы "Студенческому списку" и перешла в оппозицию.