Китайская онлайн-площадка Temu обязалась изменить практики в ЕС после претензий регуляторов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Китайский гигант электронной коммерции Temu обязался привести ряд своих торговых практик в соответствие с законодательством о защите прав потребителей Евросоюза после претензий, высказанных национальными регуляторами европейских стран.

Как говорится в сообщении Еврокомиссии, "обязательства Temu охватывают широкий спектр коммерческих практик, которые вводят потребителей в заблуждение или оказывают неправомерное влияние на их решения о покупках". Речь идет, в частности, о фейковых скидках, навязывании покупок, а также непредоставлении некоторых данных или предоставлении информации, вводящей в заблуждение.

Temu, принадлежащая PDD Holdings, обязалась публиковать более четкую и доступную информацию относительно поддержки клиентов, цен, экологических характеристиках товаров и процесса оформления заказов, а также упростить процедуру возврата денежных средств.

Компания также пообещала отказаться от игровых механик на платформе, а также от практик давления на покупателей с целью побудить их к совершению покупки, сообщила ЕК.

Страны ЕС будут оценивать, как Temu выполняет взятые на себя обязательства. Их невыполнение может повлечь за собой штраф в размере 4% и более от годового оборота компании в определенных странах ЕС.

На прошлой неделе ЕК также предъявила китайскому маркетплейсу претензии в связи с недостаточностью принимаемых им мер для предотвращения продажи незаконных товаров на его платформе.