Апелляционный суд Парижа направил дело Депардье об изнасиловании в уголовный суд

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Парижа постановил рассмотреть в уголовном суде дело актера Жерара Депардье, которого актриса Шарлотта Арну обвинила в изнасиловании, сообщает в четверг телеканал BFM TV.

По словам актрисы, события произошли летом 2018 года. Девушке было на тот момент 22 года, а Депардье - 69 лет. Актер не признает вину. Он утверждает, что отношения с Арну были по обоюдному согласию.

В 2025 году было принято решение рассмотреть это дело именно в уголовном суде, однако защита Депардье подала апелляцию.

В мае 2025 года Парижский суд признал Депардье виновным по другому делу о домогательствах. Его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно.

Дело в отношении Депардье было инициировано после того, как две женщины обвинили его в сексуальном насилии на съемках фильма "Зеленые ставни" Жана Беккера в 2021 году. Обвинения предъявили декоратор фильма и ассистент режиссера. Актер вину не признал.