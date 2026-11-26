Financial Times назвала следующего президента ЕЦБ

Пабло Эрнандес де Кос Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Пабло Эрнандес де Кос, ранее возглавлявший ЦБ Испании, станет следующим главой Европейского центробанка, сообщают Financial Times и другие западные СМИ со ссылкой на источники.

Сейчас 55-летний де Кос возглавляет Банк международных расчетов (BIS).

В настоящее время де Кос, которому 55 лет, возглавляет Банк международных расчетов (BIS).

Действующий президент ЕЦБ Кристин Лагард объявила, что досрочно покинет эту должность 7 февраля 2027 года. Она возглавляла банк с 2019 года, срок ее полномочий истекал в октябре следующего года.

После этого на пост главы ЕЦБ были выдвинуты бывший глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот и де Кос. Их выдвинули правительства их стран.

Еврогруппа должна была рассмотреть их кандидатуры 9 ноября. Как объяснял Bloomberg, формально кандидатов обсуждает Еврогруппа, однако окончательное решение остается за европейскими лидерами. После 9 ноября ближайший неформальный саммит ЕС прошел 13 ноября, следующая встреча проходит в Брюсселе 26-27 ноября.

Правительство Нидерландов, несмотря на выдвижение Кнота, присоединилось к общему мнению других европейских стран о назначении де Коса. В результате лидеры ЕС могут одобрить его назначение уже 26 ноября. Хотя его кандидатуре еще предстоит пройти процедуру слушаний в Европарламенте, заключение этого органа не является обязательным, а достигнутое политическое соглашение фактически гарантирует его назначение на должность президента ЕЦБ.

Испания впервые получит высшую должность в европейском регуляторе.

В начале этого месяца Франция и Германия согласовали пакет кадровых решений по ключевым должностям в ЕЦБ. Лоранс Бун, руководитель подразделения корпоративного и инвестиционного банкинга французского отделения банка Santander, сменит Изабель Шнабель в составе совета управляющих ЕЦБ, где она курировала рыночные операции. Экономист Маркус Бруннермайер, как ожидается, в июне займет пост главного экономиста ЕЦБ, сменив на этой должности Филипа Лейна, мандат которого истекает в мае.

До начала саммита 26 ноября Нидерланды отказывались снимать кандидатуру Кнота, настаивая на том, чтобы вопрос о преемственности в ЕЦБ обсуждался на уровне лидеров стран ЕС. Однако в конечном итоге Гаага уступила, поскольку стало очевидно, что де Кос заручился поддержкой как минимум 16 правительств, представляющих 65% населения еврозоны. По словам источников, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил другим лидерам, что "присоединится к консенсусу" в поддержку де Коса, пишет FT.

Три кандидатуры в руководство ЕЦБ должны получить окончательное одобрение лидеров стран еврозоны на встрече перед Рождеством после того, как в начале декабря состоится голосование в Европарламенте.