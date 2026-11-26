В Бангкоке при взрыве на НПЗ есть пострадавшие

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Бангкоке днем произошел взрыв на крупном нефтеперерабатывающем заводе компании Bangchak. По данным АР, пострадали девять человек, из которых трое - в критическом состоянии, Bangkok Post сообщает о семи пострадавших, из которых в критическом состоянии четверо. У большинства пострадавших - ожоги.

Взрыв произошел около 14:51 по местному времени (10:51 по Москве) на НПЗ в районе Пхракханонг. Причина взрыва пока не сообщается. Из-за начавшегося пожара проводилась эвакуация людей из соседних кварталов. Местных жителей по СМС призвали избегать этого района.

Bangchak сообщила, что остановила все производственные подразделения и взяла ситуацию под контроль, пожар был потушен в 15:15 (11:15 по Москве). В компании заверили, что качество воздуха в радиусе 3-4 км от НПЗ остается в пределах нормы.