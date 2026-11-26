Глава МИД Ирана сообщил о новых усилиях Катара и Пакистана в урегулировании конфликта с США

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Катарская и пакистанская стороны прилагают активные усилия для поиска путей урегулирования конфликта между США и Ираном, написал в Telegram глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Катарские и пакистанские посредники по-прежнему активно вовлечены в процесс, они предлагают идеи и передают предложения", - сообщил он.

Ранее в ноябре глава Минфина США Скотт Бессент заявил CNBC , что что США продолжат экономическое давление на Иран до тех пор, пока он не согласится на устраивающие Вашингтон договоренности о прекращении конфликта. Министр утверждал, что Иран в настоящее время не может продавать нефть, однако это не навредит странам-импортерам этого энергоресурса.