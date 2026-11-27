Мэр Канн вошел в список трех основных кандидатов в президенты Франции

Помимо Давида Лиснара, в топ-3 кандидатов, согласно данным опроса, также входят Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Глава французской правой партии "Новая энергия", мэр Канн Давид Лиснар вошел в список трех основных кандидатов на пост президента страны, сообщает в пятницу газета Le Figaro со ссылкой на опрос OpinionWay.

В первом туре за кандидата от правой националистической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен готовы проголосовать 33% опрошенных, за кандидата от ультралевой "Непокоренной Франции" Жан-Люка Меланшона - 16%, а за Лиснара - 12%.

Кандидат от правоцентристской партии "Горизонты" Эдуар Филипп пока может рассчитывать на 8% голосов, хотя, согласно опросу OpinionWay, проведенному две недели назад, у Филиппа было 12% поддержки, а у Лиснара - 9%.

По последним данным, Лиснар опередит в первом туре и кандидата от левоцентристской партии "Общественное место" Рафаэля Глюксманна, который может получить 9% голосов.

При этом в случае если Лиснар все же выйдет во второй тур, то станет наиболее конкурентоспособным оппонентом Ле Пен: он сможет рассчитывать на 45% голосов, а кандидат от "Национального объединения" - на 55%. Филипп во втором туре против Ле Пен сможет получить 41% голосов, Глюксманн - 42%, а Меланшон - лишь 16%.

Опрос проходил 25-26 ноября, в нем приняли участие 912 человек. Погрешность опроса составила 1,7-3,8 процентных пункта.