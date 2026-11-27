В Белоруссии с 1 декабря ограничат доступ к музыкальному сервису Spotify

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Министерство по налогам и сборам Белоруссии объявило об ограничении с 1 декабря доступа к музыкальному сервису Spotify.

"В министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь вынуждены констатировать, что музыкальный сервис плательщика-нерезидента, несмотря на активную с ним работу, не погасил задолженность перед бюджетом Республики Беларусь по налогу на добавленную стоимость. Налоговым ведомством принято решение об ограничении с 1 декабря 2026 г. доступа к интернет-ресурсу, используемому таким плательщиком для оказания услуг в электронной форме", - говорится в сообщении.

"Это означает, что распространение контента, предлагаемого таким сервисом, на территории Республики Беларусь будет прекращено, что, в свою очередь, ограничит возможность получения выручки компанией-нерезидентом от белорусских подписчиков", - добавили в ведомстве.

Пользователям сервиса предложили "по вопросам, связанным с возвратом денежных средств за неоказанные услуги, обращаться к компании-нерезиденту, в адрес которой осуществлялось перечисление взносов за подписку".