Ле Пен выступила против наращивания французской финпомощи Украине

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Франция не обладает возможностью увеличить финансовую помощь Украине, заявила в пятницу кандидат в президенты страны от правой националистической партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Несмотря на наше дружеское отношение к Украине, у нас, безусловно, больше нет средств для финансовой помощи, помимо той, которую мы уже оказываем", - заявила Ле Пен.

При этом Ле Пен отметила, что похожую точку зрения отстаивают и другие политические деятели, однако критике подвергается только она.

"Когда я так говорю, меня обвиняют в пророссийской позиции, а когда так говорит Тедди Ринер, его ни в чем не обвиняют. Это двойные стандарты", - негодует кандидат в президенты.

Ранее на этой неделе самый титулованный дзюдоист в истории этого вида спорта Тедди Ринер, который баллотируется в президенты Франции, заявил, что не поддерживает идею отправки французских военных на Украину. "Я не понимаю, зачем отправлять войска на Украину, ведь это не наша война", - сказал Ринер.

Согласно опросам, Ле Пен в настоящее время - лидер президентской гонки во Франции.