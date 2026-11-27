Пакистан, Турция и Саудовская Аравия осудили удары хуситов по королевству

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Участники встречи политического и оборонительного комитета Мекканского соглашения осудили удары хуситов по Саудовской Аравии, сообщает в пятницу МИД Пакистана.

"Комитет вновь заявил о решительном осуждении постоянных и гнусных ударов хуситов по мирным гражданам и гражданским объектам в Саудовской Аравии, а также подчеркнул коллективную решительность продолжить активизацию усилий по поддержке королевства в защите его безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном МИД страны в социальной сети X.

Комитет, собравшийся в Исламабаде, обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и вновь заявил о намерении продолжить работать ради достижения мира, безопасности и стабильности.

В августе 2026 года Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали Мекканское оборонительное соглашение о военном сотрудничестве, предполагающее коллективный ответ в случае нападения на одну из стран-участниц пакта. Страны заключили такое соглашение на фоне конфликта США и Ирана, в ходе которого иранские военные обстреляли, в том числе, объекты на саудовской территории.

В начале октября Исламабад и Анкара в рамках соглашения договорились с Эр-Риядом о развертывании военных сил на территории Саудовской Аравии исключительно в оборонительных целях, в то время как королевство и хуситы обмениваются ударами.