Несколько влиятельных членов администрации Трампа поселились в охраняемых военными комплексах

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Около полудюжины членов кабинета Трампа сейчас живут в военном жилом фонде округа Колумбия - это рекордный показатель за всю историю, сообщает телеканал CNN.

"Среди тех, кто переехал в охраняемые резиденции, - госсекретарь Марко Рубио, генеральный прокурор Тодд Бланш, глава Пентагона Пит Хегсет и министр финансов Скотт Бессент. Чиновники вынуждены пойти на такой шаг из-за угроз со стороны Ирана, а также, угроз внутри страны", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным CNN, на охраняемом военными объекте поселился, в частности, и руководитель администрации Трампа - Стивен Миллер.

Такая практика привлекла внимание законодателей: комитет Палаты представителей по делам вооруженных сил потребовал от Пентагона представить отчет. В документе должны быть раскрыты характер и источники угроз, которые обосновывают переезд гражданских чиновников в военное жилье, а также приведены правовые основания для такого размещения и детализированные сведения о расходах федерального бюджета.

Эксперты, мнение которых приводит CNN, считают, что тенденция к размещению руководства США в закрытых охраняемых комплексах может сохраниться и при будущих администрациях, независимо от их политической принадлежности.