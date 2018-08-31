ДНР возбудила уголовное дело по статье "терроризм" в связи с гибелью Захарченко

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело по статье "терроризм" возбуждено в самопровозглашенной Донецкой народной республике в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко при взрыве в центре Донецка, сообщил "Интерфаксу" источник в прокуратуре в Донецке.

"Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм" в связи со взрывом в Донецке, который унес жизнь главы республики", - сказал собеседник агентства.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка. С ранением госпитализирован глава Минфина самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.