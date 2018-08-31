В МИД РФ повторили, что за убийством Захарченко стоит Киев

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не сомневается в причастности властей Украины к убийству главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

"Практически нет сомнений, что за убийством Захарченко стоит Киев", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК). В качестве доказательства она привела аргумент о том, что "почерк" очевиден.

Она добавила, что произошедшее ставит под вопрос процесс мирного урегулирования украинского кризиса

Глава ДНР погиб в пятницу вечером в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка. С ранением госпитализирован глава Минфина ДНР Александр Тимофеев. Источник в Минздраве ДНР сообщил "Интерфаксу", что ранена также руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова. "Всего вместе с пострадавшими и погибшими, жертвами взрыва в кафе в Донецке стали 11 человек", - сказал собеседник агентства.