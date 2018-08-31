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Задержанные после убийства Захарченко признали, что за ними стоит Украина

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - И.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников заявил, что задержанные по делу о взрыве в Донецке, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, признали причастность украинской стороны к взрыву.

"Несколько человек задержаны, в результате допроса они подтвердили причастность украинской стороны к преступлению", - приводит слова Трапезникова "Донецкое агентство новостей".

Ранее сообщалось, что сразу после взрыва в кафе "Сепар" было задержано несколько подозреваемых. Еще тогда донецкие власти называли их "украинскими диверсантами".

В данный момент в ДНР усилены меры безопасности, введен комендантский час с 23.00 (раньше он начинался с 1:00). Трапезников заявил, что в Донецке ждут провокаций на линии соприкосновения с украинской стороной. "Есть движение военной техники, зафиксирован ряд нарушений. Мы держим руку на пульсе и владеем ситуацией. Провокации ожидаются, мы к ним готовы", - сказал он.

Трапезников отметил, что на все улицы городов республики выведены патрули полиции и гражданам ДНР беспокоиться не о чем. "Безопасность обеспечена",- добавил он.

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Теги: Александр Захарченко, ДНР

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