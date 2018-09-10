Россия решила созвать заседание СБ ООН по итогам саммита РФ-Иран-Турция

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Россия запросила проведение открытого заседания Совета Безопасности для обсуждения итогов саммита РФ, Ирана и Турции, сообщили "Интерфаксу" в российском постпредстве при ООН.

Это сделано "с учетом интереса, проявленного некоторыми членами СБ к итогам саммита", пояснил пресс-секретарь миссии Фёдор Стржижовский. Он уточнил, что заседание запрошено на вторник на 11:00 по времени Нью-Йорка (18:00 по Москве).

"Наша позиция объясняется тем, что ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб, где сейчас сосредоточены основные силы террористов, вызывает повышенное внимание. Подтверждаем, что продолжение борьбы с террористами на территории Сирии до их полной ликвидации и освобождение от террористического ига гражданского населения остается неотложной задачей для всего международного сообщества", - подчеркнул пресс-секретарь постпредства.

На прошлой неделе в Тегеране прошел саммит РФ-Иран-Турция по Сирии. Стороны выступили против попыток подрыва суверенитета Сирии и создания "новых реалий" под предлогом борьбы с терроризмом.