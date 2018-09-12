Верховный суд РФ отменил пожизненный приговор экс-милиционеру

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Коллегия Верховного суда РФ отменила приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов из Новосибирска Евгению Чуплинскому, приговоренного к пожизненному сроку за серийные убийства женщин, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре региона.

"Вердикт жюри присяжных, которые признали Евгения Чуплинского виновным и не заслуживающим снисхождения, оставлен в силе. Приговор отменен на основании того, что суд, назначая наказание, не мотивировал, почему по некоторым эпизодам убийств, относящимся к 1990-м - началу 2000-х годов, не была применена норма о сроке давности", - сказал собеседник агентства.

Когда дело вернется из ВС РФ в Новосибирский областной суд, вопрос о назначении наказания будет рассмотрен вновь. "Речь не идет о том, что приговор отменен из-за чрезмерной строгости назначенного наказания", - уточнили в прокуратуре.

Как сообщалось, 6 марта Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего милиционера из Новосибирска Чуплинского, обвиняемого в убийстве 19 женщин. В пользу четырех потерпевших суд взыскал по 1 млн руб.

Суд признал его виновным по п. "а" ч. 2 УК РФ ст. 105 (убийство) и освободил от наказания по ч. 1 ст. 158 (кража) за истечением срока давности.

Ранее присяжные признали Чуплинского виновным в предъявленных ему обвинениях и не заслуживающим снисхождения. О пожизненном лишении свободы суд просило гособвинение, защита настаивала на оправдании подсудимого, поскольку тот якобы оговорил себя.

Суд установил, бывший сотрудник вневедомственной охраны убивал и расчленял женщин еще с 1998 года, последний труп был обнаружен летом 2006 года, само убийство было совершено в 2005 году.

Экс-милиционер знакомился с женщинами, оказывавшими интимные услуги, предлагал им вместе провести время, увозил на своем автомобиле в безлюдные места и после конфликта убивал. После этого он расчленял тела, а отдельные части разбрасывал на обочинах дорог и свалках.

Возраст его жертв составлял от 18 до 31 года. Одна из них передвигалась на костылях, отмечается в приговоре. У одной из убитых экс-милиционер похитил мобильный телефон, которым пользовался в дальнейшем.

У подсудимого выявлены расстройства сексуальных предпочтений, в том числе некросадизм, гомицидомания что, однако, не делает его невменяемым, говорилось в приговоре.

Свою вину Чуплинский не признал. Эксперты сочли его вменяемым.

Выйти на след подозреваемого удалось лишь в 2016 году благодаря современным молекулярно-генетическим исследованиям. На причастность к совершению преступлений проверили более 5 тыс. мужчин, по делу допросили свыше 8 тыс. свидетелей, провели более 300 экспертиз. Объем уголовного дела составил более 70 томов.