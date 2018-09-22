Около 30 человек пострадали в результате торнадо в Канаде

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Около 30 человек пострадали, из них пять получили серьезные травмы, в результате мощного торнадо, которой пронесся недалеко от Оттавы, сообщает в субботу веб-сайт канадской газеты The Globe and Mail.

Порывы ветра достигали скорости 190 км/час, главный удар стихии пришелся на город Гатино, расположенный в 8 км от Оттавы.

Местная электроэнергетическая компания HydroQuebec сообщила, что 130 тыс. человек остались без электричества. Нанесен ущерб зданиям и автомобилям.