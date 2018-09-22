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Минобороны РФ обнародует хронологию событий, приведших к гибели Ил-20 в Сирии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России в воскресенье распространит информацию по хронологии событий, приведших к крушению самолета-разведчика Ил-20 в Сирии.

"В воскресенье, 23 сентября, министерство обороны РФ опубликует детальную информацию о всех обстоятельствах катастрофы российского самолета Ил-20 ВКС России у побережья Сирии, произошедшей 17 сентября", - заявили в ведомстве в субботу.

"Будет доведена поминутная хронология трагедии с представлением объективных данных радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии 17 сентября и действий израильской авиации в районе авиакатастрофы", - сказали в Минобороны.

Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 вечером 17 сентября, на его борту находились 15 военных. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские самолеты. В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на системы ПВО сирийской армии.

​18 сентября Путин назвал трагедию с российским самолетом Ил-20 цепью случайных обстоятельств и призвал не сравнивать ее с уничтожением российского Су-24 Турцией в ноябре 2015 года.

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Теги: Сирия, Ил-20

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