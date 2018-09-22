Что произошло за день: суббота, 22 сентября

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В иранском городе Ахваз во время военного парада произошел теракт. Боевики открыли огонь по зрителям и военным, стрельба не прекращалась около 10 минут. В результате погибли 29 человек, более 50 были ранены. Местные СМИ сообщали, что за нападением стоит "Исламское государство", однако к вечеру власти заявили, что теракт организован разведками США и Израиля.

- Россия не будет участвовать в американском проекте окололунной станции Lunar Orbital Platform, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам, Россия может создать либо собственную лунную научную станцию, либо реализовать проект совместно со странами БРИКС.

- После заявления о лунной программе Дмитрий Рогозин назвал дату посадки марсохода российско-европейской миссии на Марс.

- В крупный городах России прошли митинги против пенсионной реформы, организованные КПРФ. Самой многочисленной оказалась московская акция, на нее пришли около 3 тыс. человек.

- Алейсандр Лукашенко по возвращении из Сочи еще раз, уже по телефону, пообщался с Владимиром Путиным. В итоге, как заявил официальный Минск, двум странам удалось окончательно решить вопрос нефтяных пошлин и расчетов с "Газпромом".

- Американские СМИ со ссылкой на доклад разведки США сообщили, что межконтинентальные баллистические ракеты "Булава", которые к 2024 году будут оснащены гиперзвуковыми ядерными блоками, не сможет перехватывать американская система ПРО.

- Минобороны РФ пообещало опубликовать детальную информацию о всех обстоятельствах катастрофы самолета Ил-20 у побережья Сирии.

- Число погибших в результате крушения парома на озере Виктория в Танзании превысило 200 человек.