Обвинитель Бретта Кавано даст показания в сенате

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Кристин Форд, обвинившая кандидата на пост в верховном суде США в сексуальных домогательствах, дала предварительное согласие на дачу показаний перед комитетом по юстиции сената, сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на источник.

Адвокаты Форд и представители сенатского комитета пришли к предварительному соглашению в субботу. Они обсудят подробные условия проведения публичных слушаний в воскресенье. Предположительно, они состоятся на следующей неделе.

Сейчас Кавано работает в апелляционном суде.Форд обвинила его в приставаниях, которые якобы случились десятки лет назад на одной из вечеринок. Тогда оба были подростками. Кавано выразил желание дать показания как можно скорее, чтобы очистить свое имя.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кавано в верховные судьи в середине июля, однако сенат пока не может ее утвердить.