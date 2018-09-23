Дочь Рональда Рейгана поддержала обвинительницу Кавано

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Пэтти Дэвис, дочь бывшего президента США Рональда Рейгана, поддержала Кристин Форд, которая обвинила в домогательствах кандидата в верховные судьи. Дэвис выступила со статьей в The Washington Post, где рассказала, как сорок лет назад ее изнасиловали и объяснила, почему ФБР должно расследовать историю Форд.

Дэвис в подробностях описала собственное изнасилование, которое произошло около сорока лет назад. Она сказала, что воспоминания об этом постоянно преследовали ее, но до сегодняшнего дня она не решалась рассказать ни друзьям, ни врачу, ни даже мужу. Более того, она не смогла с точностью запомнить многие детали случившегося.

Вскоре после того, как президент Дональд Трамп представил кандидатуру Бретта Кавано на должность в верховном суде, Кристин Форд публично обвинила его в домогательствах. По ее словам, это произошло около 30 лет назад на вечеринке.

Пэтти Дэвис призвала ФБР расследовать этот случай, несмотря на пробелы в памяти Форд. Она утверждает, что в момент изнасилования и домогательств жертва находится в состоянии такого сильного шока, что не может многое запомнить.

В ночь на воскресенье стало известно, что Кристин Форд дала согласие дать показания перед комиссией сената по юстиции. В воскресенье представители сената и сторон конфликта обсудят условия публичных слушаний. Ожидается, что они пройдут на следующей неделе.