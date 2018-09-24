В сенате США начали расследование в отношении выдвиженца Трампа на место в Верховном суде

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сенаторы от Демократической партии начали в американском сенате расследование в отношении кандидата на место в Верховном суде США Бретта Кавано, являющегося выдвиженцем президента Дональда Трампа, сообщил еженедельник The New Yorker.

Поводом для расследования послужили обвинения в сексуальных домогательствах, Кавано со стороны еще одной женщины - 53-летней Деборы Рамирес, которые, по ее словам, имели место в 80-е годы прошлого столетия на одной из студенческих вечеринок.

Ранее с аналогичными обвинениям выступила ученый Кристин Блейси Форд, которая сообщила газете Washington Post, что в 1982 году Кавано, будучи подростком, со своими друзьями якобы пытался ее раздеть.