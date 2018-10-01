Главные новости
ЭкономикаЦСР заявил о глубокой инновационной отсталости газовой отрасли РоссииВ РоссииПервые блоки двух ТЭС в Крыму запущены в работуКультураПесни Шарля Азнавура
В мире

Украина заподозрила Россию в размещении в Крыму ядерного оружия

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины опасается, что Россия могла разместить в Крыму ядерное оружие.

"Сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или, как минимум инфраструктура для ядерного оружия", - сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник в эфире телеканала "ATR". По его словам, именно с территории полуострова осуществляются поставки военной техники, например, в Сирию.

В связи с этим Климкин сообщил, что МИД Украины планирует подготовить проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по поводу милитаризации Крыма. "Есть такая идея сделать отдельную резолюцию относительно милитаризации оккупированного Крыма", - сказал украинский министр.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Украина, Крым

Новости по теме

В мире
Убийство словацкого журналиста Куциака заказали за 70 тыс. евроУбийство словацкого журналиста Куциака заказали за 70 тыс. евро
Невесту журналиста убили вместе с ним, поскольку она оказалась "в неподходящем месте в неподходящее время"Подробнее
 Греческий епископ обвинил патриарха Варфоломея в провоцировании церковного расколаГреческий епископ обвинил патриарха Варфоломея в провоцировании церковного раскола
В своем обращении иерарх Элладской церкви укоряет патриарха в том, что тот перестал быть гарантом церковного единстваПодробнее
 Посла Южной Кореи вызвали в МИД РФ из-за задержания российского судна в ПусанеПосла Южной Кореи вызвали в МИД РФ из-за задержания российского судна в Пусане
"Севастополь" не выпускают из иностранного порта из-за санкций СШАПодробнее
 Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за работы в области терапии ракаНобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за работы в области терапии рака
Награды удостоились ученые - иммунологи Джеймс Эллисон и Тасуку ХондзёПодробнее
В РПЦ объяснили подпись главы УПЦ под просьбой 1991 года об автокефалииВ РПЦ объяснили подпись главы УПЦ под просьбой 1991 года об автокефалии
Будучи в то время епископом, Онуфрий подписался под обращением к патриарху Алексию II под давлением и вскоре отозвал свою подписьПодробнее
 Южная Корея начала разминирование сухопутной границыЮжная Корея начала разминирование сухопутной границы
Это первые совместные работы такого рода более чем за десять летПодробнее
 Опубликовано видео взрыва в кафе, где погиб глава ДНРОпубликовано видео взрыва в кафе, где погиб глава ДНР
Александр Захарченко погиб месяц назад при взрыве в одном из кафе ДонецкаПодробнее
 В Сирии за три года погибли 112 российских военныхВ Сирии за три года погибли 112 российских военных
По данным Совета Федерации, почти половина из них приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 28 сентября6 фото
28 сентября
Фотохроника 28 сентября
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЦСР заявил о глубокой инновационной отсталости газовой отрасли РоссииВ РоссииПервые блоки двух ТЭС в Крыму запущены в работуКультураПесни Шарля АзнавураВ миреНобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за работы в области терапии ракаВ РоссииСистему расчета пенсий россиян модернизируют с 2025 годаСпортИгорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России

В "Роскосмосе" исключили вероятность брака в корпусе "Союза"

В "Роскосмосе" исключили вероятность брака в корпусе "Союза"Второй комиссии предстоит установить, где именно произошло воздействие Подробнее

Эйфелеву башню подсветят золотым цветом в память об Азнавуре

В Швеции откроется музей отвратительной еды

Украина заподозрила Россию в размещении в Крыму ядерного оружия

Парламент Ирака не смог утвердить кандидатуру президента страны

Россия сыграла вничью с Сербией на Всемирной шахматной олимпиаде

Она занимает 23-е место; женская команда России, победившая Грецию, находится на 15-й строчке Подробнее

США начали обучение турецких военных для патрулирования Манбиджа в Сирии

"Рубин" победил "Крылья Советов" в матче премьер-лиги

В Госдуме пошутили, что на фоне пенсионной реформы Акинфеев поспешил с уходом из сборной

Суд ООН отклонил претензии Боливии к Чили по поводу доступа к Тихому океану

Глава Пентагона отменил визит в Пекин

СМИ связали Анатолия Чепигу с операцией по спасению Януковича в 2014 году

По сведениям журналистов, именно за эвакуацию экс-президента Украины полковник ГРУ получил звание Героя России Подробнее

Трамп рассказал, что никогда не пробовал пива

Южная Корея пообещала во вторник решить вопрос с задержанным российским судном

Вблизи "Лужников" ограничат движение в связи с матчем ЦСКА - "Реал"

Главред украинского издания "Страна.ua" получил убежище в Австрии

Что произошло за день: понедельник, 1 октября

Умер Шарль Азнавур, объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины, в Москве задержан экс-депутат Верховной рады, в Крыму запущены первые блоки новых ТЭС Подробнее

До конца года в Химках установят 17 зарядок для электромобилей

Иранское судно село на мель под Астраханью

Песни Шарля Азнавура

Песни Шарля АзнавураВсемирно известный шансонье ушел из жизни в ночь на 1 октября в возрасте 94 лет Подробнее

Вдова Цапка отозвала иск о снятии ареста с $6 млн из его наследства

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');