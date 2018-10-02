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В правительстве вернулись к проекту реформы о соцнорме энергопотребления

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ вернулось к обсуждению замороженного в 2014 году проекта социальной нормы энергопотребления для населения, сообщил во вторник "Ъ".

По данным газеты, соцнорма энергопотребления составит 300 кВт⋅ч в месяц и должна оплачиваться по базовому тарифу, потребление в диапазоне от 300 до 500 кВт⋅ч предполагает повышенный тариф, а свыше 500 - "экономически обоснованный". Объем, как отмечает издание, фиксируется на домохозяйство, а не на отдельного потребителя. Как полагает эксперт АКРА Наталья Порохова, при среднем размере домохозяйства в 2,5 человека и среднем потреблении в 220 кВт⋅ч в месяц в соцнорму уложится большинство домохозяйств.

Помимо прогрессивной шкалы, в проекте отмечается сокращение субсидируемых потребителей и поэтапное приведение базового коэффициента к 1 вместо нынешнего 0,7. В частности, уменьшение субсидий ожидает жителей сёл и живущих в квартирах с электроплитами.

"Ъ" отмечает, что вице-премьер Дмитрий Козак одобрил схему, а министерства и ФАС должны к 15 января 2019 года внести проекты нормативных документов.

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Теги: Правительство, Дмитрий Козак

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