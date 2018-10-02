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"Ведомости" рассказали о выкупе бренда "ФК Открытие" за 5 млрд

Деньги направят на погашение задолженности перед "Открытие холдингом"

"Ведомости" рассказали о выкупе бренда "ФК Открытие" за 5 млрд
Фото: Интерпресс/ТАСС, Александр Николаев

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Проходящий санацию банк "ФК Открытие" выкупит свой бренд у бывшего владельца за 5 млрд рублей, сообщили во вторник "Ведомости" со ссылкой на представителей банка и "Открытие холдинга".

По данным газеты, договор по передаче прав был подписан между сторонами в конце сентября. Сумма сделки оценивается в 5 млрд рублей. В "ФК Открытие" отказались комментировать условия сделки, так как она еще не закрыта.

Представитель банка сообщил, что документы о смене собственника (товарных знаков - ИФ) направлены в Роспатент. Средства будут направлены на погашение задолженности холдинга перед банком, отмечают "Ведомости".

ЦБ РФ в конце августа 2017 года объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора. Временная администрация в банк была назначена с 29 августа сроком на 6 месяцев.

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Теги: ФК Открытие

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