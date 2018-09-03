Москалькова насчитала около 30 российских "узников совести" в тюрьмах за рубежом

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Не менее 30 российских граждан в настоящий момент содержатся под стражей за рубежом по политическим мотивам, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"На мой взгляд, узников совести среди российских граждан, находящихся за рубежом, порядка трех десятков, по самым скромным подсчетам. Это те, кто не совершил в нашем понимании общественно опасного деяния, а привлечены к уголовной ответственности по мотивам непризнания статуса Крыма или ввиду санкционных представлений" - сказала Москалькова в понедельник журналистам.

К таким гражданам уполномоченный отнесла журналиста "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, активистку "Волонтеров Победы" Елену Одновол, военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова​, отбывающего наказание за "терроризм" Алексея Седикова, осужденных на Украине, летчика Константина Ярошенко, бизнесмена Виктора Бута, студентку Марию Бутину и сына депутата Госдумы РФ Романа Селезнева, находящихся в заключении в США.

"Мы считаем, что здесь политическая составляющая на первом месте при принятии решения была", - отметила Т.Москалькова.

Она отметила, что "не готова ответить на вопрос" о том, сколько в настоящий момент в России "политических заключенных", отбывающих наказание только за то, что выступали против власти.

"Так или иначе, когда я изучала дела "политических заключенных", у них были в составе преступления действия, которые подпадали под Уголовный кодекс. На мой взгляд, в ряде случаев эти составы нужно проверять с помощью прокуратуры, не было ли это формальным моментом, чтобы прикрыть недовольство критикой работы властных структур", - сказала уполномоченный.

По словам Т.Москальковой, политические причины могли лежать в основе преследования журналистки Айгуль Махмутовой, которая была осуждена за мошенничество десять лет назад; позже Верховный суд отменил решение суда, так как в основе лежали ее статьи о незаконной точечной застройке, но расследование ведется до сих пор.