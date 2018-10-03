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ФБР пообещало представить доклад по Кавано до конца среды

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сенаторы США от Республиканской партии ожидают, что ФБР представит позже в среду доклад по расследованию в отношении кандидата на пост Верховного судьи США Бретта Кавано, сообщила газета The Hill.

"Нам сказали, что будет так", - сказал сенатор-республиканец Роб Джонсон, отвечая на вопрос журналиста, рассчитывают ли в сенате, что ФБР завершит работу и представит доклад уже в среду.

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По словам председателя комитета сената США по торговле, науке и транспорту Джона Тьюна, получение доклада позволит организовать процедурное голосование по кандидатуре Кавано в пятницу или субботу. Затем, спустя 30 часов, состоится финальное голосование по утверждению его кандидатуры.

Издание отмечает, что в докладе ФБР не ожидается публикации никаких конкретных результатов, скорее всего, в нем будут показания относительно обвинений в адрес Кавано в сексуальных домогательствах.

На прошлой неделе ФБР было поручено провести расследование в отношении кандидата на пост Верховного судьи США. На это ведомству была отведена неделя.

Кандидатура Кавано на должность судьи Верховного суда США была выдвинута президентом США Дональдом Трампом 10 июля. До 30 июля этот пост официально занимал Энтони Кеннеди, проработавший членом суда 30 лет. В июне 82-летний юрист подал в отставку.

Против кандидатуры республиканца Кавано выступают члены Демократической партии США.

В середине сентября газета "Вашингтон пост" опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать. Она утверждала, что в момент инцидента Кавано был пьян. Кавано обвинения отвергает.

В понедельник Трамп заявил, что он не возражает против расследования ФБР по Кавано, но призвал провести его быстро.

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Теги: Бретт Кавано, Кристин Форд, США

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