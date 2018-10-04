В МОК заявили о многочисленных хакерских атаках за последние три года

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) был целью многочисленных атак хакеров в течение трех лет, но организация все это время усиливала свои системы безопасности, заявил президент МОК Томас Бах.

"Пока мы знаем только от СМИ (якобы об атаках российских хакеров, связанных с ГРУ - ИФ), ждем информации от служб безопасности", - сказал Бах на пресс-конференции, которая транслировалась по видеосвязи в четверг из Буэнос-Айреса, где проходил исполком МОК в преддверии юношеских Олимпийских игр.

Он добавил, что МОК постоянно усиливает системы защиты от атак.

Также Бах заявил, что около двух недель назад были зафиксированы "подозрительные действия", в настоящее время МОК ждет информации от служб безопасности Швейцарии.

Минюст США ранее в четверг обвинил российских хакеров, якобы связанных с ГРУ, в организации атак на спортивные организации, в том числе на МОК и ВАДА.

Во Всемирном антидопинговом агентстве "Интерфаксу" сказали, что не подвергались атакам с 2016 года.