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Землетрясение у берегов Гаити унесло жизни 11 человек

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение у берегов Гаити привело к гибели по меньшей мере 11 человек, сообщает в воскресенье агентство EFE.

Пострадали более 100 человек, сообщает агентство со ссылкой на представителя правительства Гаити Эдди Джексона Алексиса.

Пострадавшие есть в городах Пор-де-Пе и Гро-Морн, в общине Шансольм и на острове Тортю. Сообщается о разрушенных зданиях.

Информация о пострадавших и погибших еще уточняется, пишет агентство.

По данным агентства, землетрясение ощущалось не только в Гаити, но и в находящейся на этом же острове Доминиканской республике, в том числе в столице страны - Санто Доминго.

Геологическая служба США (USGS) сообщала, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 20:11 по местному времени (3:11 по Москве) в 19 км от прибрежного города Пор-де-Пе на северо-западе Гаити. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,7 км.

Местные власти не публиковали предупреждение о возможности цунами. Премьер-министр страны Жан Анри Сеан объявил о создании кризисного комитета для координации действий по борьбе с последствиями землетрясения.

В январе 2010 года на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7, в результате которого погибли порядка 300 тыс. человек.

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Теги: Гаити

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Землетрясение у берегов Гаити унесло жизни 11 человек

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