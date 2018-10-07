Не менее 10 человек погибли на Гаити в результате землетрясения

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Как минимум 10 человек стали жертвами землетрясения на Гаити, сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа".

По информации Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Атлантического океана у северного побережья Гаити в 71 км северо-западнее города Кап-Аитьен. Эпицентр зафиксированного в 03:11 землетрясения имел координаты 20.13 градуса северной широты и -76.79 градуса западной долготы и находился примерно в 7 км от северного берега острова Тортуга.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".