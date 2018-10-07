Китайские власти заподозрили главу Интерпола в нарушении закона

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Власти Китая подозревают главу Интерпола Мэн Хунвэя в нарушении закона, сообщает в воскресенье агентствоAssociated Press со ссылкой на Центральную комиссию КПК по проверке дисциплины.

"В отношении главы Интерпола из Китая, о пропаже которого ранее сообщалось, проводится расследование из-за неуточненных нарушений закона", - говорится в сообщении агентства.

Ранее источники газеты Le Monde сообщили, что Мэн Хунвэй находится в Пекине под стражей. Как утверждает издание, задержание Мэн Хунвэя, чье местонахождение содержится в тайне, связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.

О пропаже Мэн Хунвэя заявила его супруга. Она утверждает, что муж не выходил на связь с 29 сентября. Также она заявила, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону.