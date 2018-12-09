Делегация Госдумы прибыла в Индию с официальным визитом

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин во главе делегации российского парламента прибыл в Индию с официальным визитом.

В ходе визита 9 и 10 декабря, как ожидается, может состояться встреча Володина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Володин прибыл в Индию по приглашению спикера Народной палаты парламента Индии Сумитры Махаджан, с которой спикер Госдумы как ожидается проведет переговоры в ходе личной встречи.

Последняя двусторонняя встреча Володина и Махаджан состоялась 15 октября 2017 года в рамках 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Также Махаджан 12 июля 2017 года в ходе своего визита в Россию выступила на пленарном заседании Государственной Думы.

Володин прибыл в Индию во главе представительной делегации российской Госдумы. Запланировано участие спикеров двух палат и представителей депутатского корпуса в 5-м заседании Российско-индийской парламентской комиссии.

Предыдущее, четвертое заседание Российско-индийской межпарламентской комиссии прошло 11 июля 2017 года в Москве. В ходе заседания обсуждался широкий спектр вопросов торгово-экономического и культурного сотрудничества, международной безопасности, политического взаимодействия в двусторонних и многосторонних форматах.

Также Володин в ходе визита в Индию, как ожидается, посетит штаб-квартиру российско-индийского аэрокосмического совместного предприятия "БраМос" и место кремации Махатмы Ганди.