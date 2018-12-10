Туристов обязали платить дополнительный взнос за вход в Тадж-Махал

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Туристы с понедельника будут дополнительно платить 200 рупий ($2,8) за вход в главный мавзолей индийского Тадж-Махала, сообщает газета The Indian Express.

"Вход в главный мавзолей, в котором находятся художественные реплики могил Шах-Джахана и Мумтаз-Махала, теперь обойдется туристам в дополнительные 200 рупий ($2,8). Это касается как иностранцев, так и местных. Раньше вход был бесплатным", - пишет издание.

Таким образом, вход в Тадж-Махал для иностранных туристов обойдется в 600 рупий ($8,4). Если гость захочет воспользоваться дополнительными удобствами - пройти в быстрой очереди, бутылку воды и хорошие туалеты, то придется заплатить уже 850 рупий ($11,9).

Как отмечает газета, на подобные меры власти пошли, чтобы снизить число посетителей Тадж-Махала, который страдает от огромного числа туристов. Ранее в этом году уже было принято решение ограничить посещение дворца тремя часами, чтобы избежать давки.

Тадж-Махал - гробница, построенная в 17 веке императором Шах-Джаханом для своей любимой жены. Ежедневно ее посещают от 10 до 15 тыс. туристов, но в выходные дни их намного больше - до 50 тыс. человек в сутки.