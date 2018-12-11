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В Таиланде вновь разрешили политическую деятельность

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Национальный совет для мира и порядка Таиланда снял запрет на политические собрания и деятельность партий, сообщает во вторник газета Bangkok Post.

По данным издания, такой указ был издан председателем совета Праютом Чан-Оча в преддверие намеченных на февраль всеобщих выборов. Избирательная комиссия Таиланда во вторник объявила, что голосование состоится 24 февраля 2019 года.

При этом решение об отмене запрета не будет распространяться на тех лиц, которые ранее были признаны виновными в его нарушении.

Чан-Оча объявил о том, что люди обладают свободой решать, какие именно партии заслуживают поддержки и доверия, а сами партии должны иметь возможность конкурировать за голоса граждан.

Запрет на деятельность политических партий действовал в Таиланде с 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот. Военные объявили о роспуске сената, а также о задержании ряда политических и общественных деятелей.

Клан Чиннават

Нестабильная политическая обстановка в Таиланде сохранялась с 2006 года, когда военные свергли с поста премьер-министра миллиардера Таксина Чиннават. В 2011 году пост главы правительства Таиланда заняла Йинглак Чиннават, сестра бежавшего в Европу Таксина.

В ноябре 2013 года кризис перешел в массовые народные волнения. Митингующие добивались отставки правительства, заявляя, что де-факто лидером правящей партии является Таксин Чиннават, тайно руководящий страной через свою сестру.

Таиланд на военном положении

В декабре 2013 года Йинглак Чиннават распустила парламент, чтобы предотвратить новые столкновения между сторонниками власти и оппозицией, однако волнения не прекратились. Так как в Таиланде премьер-министра назначает нижняя палата парламента, после его роспуска Чиннават считалась исполняющей обязанности премьера.

В феврале 2014 года оппозиция блокировала досрочные парламентские выборы, а в начале мая противники официальных властей добились отставки Йинглак Чиннават с поста премьер-министра. Конституционный суд Таиланда признал ее виновной в превышении должностных полномочий.

Власть хунты

Позднее в мае 2014 года военное руководство Таиланда в лице командующего армией генерала Праюта Чан-Оча заявило, что в свете острейшего политического кризиса страна переходит на военное положение. Действие конституции Таиланда было приостановлено.

После двух дней переговоров между армией и представителями политических сил по вопросам урегулирования кризиса, Чан-Оча объявил о том, что "для того, чтобы восстановить в стране нормальную обстановку", с 22 мая вооруженные силы Таиланда берут власть в свои руки.

22 июля генерал Прают Чан-Оча получил от короля Пхумипона Адульядета разрешение на принятие новой конституции страны.

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