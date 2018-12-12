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Российские дипломаты потребовали для Бутиной гуманных условий содержания

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Российские дипломаты потребовали от администрации американской тюрьмы, где содержится гражданка РФ Мария Бутина, перевести ее на гуманные условия содержания, заявили "Интерфаксу" в посольстве РФ в США.

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"Дипломаты Посольства посетили в тюрьме российскую гражданку Бутину. В отношении соотечественницы по-прежнему применяется режим административной сегрегации. (...) Требуем перевода Марии на гуманные условия содержания", - говорится в заявлении российской дипмиссии.

Российские дипломаты отметили, что "изоляция Бутиной в течении 22-х часов в сутки неблагоприятно сказывается на состоянии ее здоровья".

"13 декабря состоятся судебные слушания, на которых будут присутствовать наши представители", - сообщили в посольстве. В дипмиссии подчеркнули, что продолжат "добиваться ее (Бутиной) скорейшего освобождения".

Ранее сообщалось, что в суде округа Колумбия пройдет заседание, на котором россиянка Бутина, как ожидается, в рамках сделки с правосудием признает себя виновной по некоторым пунктам обвинения.

Ранее американские СМИ сообщали, что Бутина согласилась признать вину по части предъявленных ей обвинений в рамках сделки со следствием.

Сообщалось, что прокуроры и адвокаты по делу Бутиной просили окружного судью назначить время для того, чтобы обвиняемая официально отозвала свое предыдущее заявление о невиновности.

Согласно тексту соглашения о признании вины, оказавшегося в распоряжении американского телеканала ABC, Бутина и неназванная персона, указанная в документе как некий "человек из США №1", действовали сообща. Этой персоной, по данным источников телеканала, был республиканец Пол Эриксон, с которым Бутину связывали близкие отношения.

"Они действовали сообща и сговорились с российским официальным лицом и, по меньшей мере, с еще одним человеком, чтобы Бутина действовала в США под руководством российского чиновника без предварительного уведомления об этом генпрокурора", - отмечается в тексте сделки, выдержки из которого приводит телеканал.

При этом ABC отмечает, что, согласно описаниям, "российским чиновником" может быть бывший зампредседателя ЦБ РФ Александр Торшин. Таким образом, под руководством Торшина, Бутина "попыталась установить неофициальные связи с американцами, которые относятся к власти и оказывают влияние на политику США", подчеркивается в тексте соглашения.

Соглашение, как ожидается, будет направлено в суд.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения гражданке РФ Бутиной в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского официального лица и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

До сих пор Бутина вину не признавала.

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Теги: США, Мария Бутина

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