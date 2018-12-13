Суд в США подтвердил готовность Марии Бутиной признать часть обвинений

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В суде американского столичного округа Колумбия в четверг подтвердили готовность россиянки Марии Бутиной признать вину по некоторым пунктам обвинения, сообщило агентство Bloomberg. Заседание суда, на котором, как ожидается, сторона защиты выступит с таким признанием вины, сейчас продолжается.

До недавнего времени Бутина не признавала вину ни в деятельности в качестве иностранного агента в США, ни в конспиративной деятельности в пользу России. Однако ранее на этой неделе она сообщила суду, что готова изменить свою позицию и отозвать заявление, в котором называла себя невиновной.

Адвокаты россиянки и прокуроры сделали совместное заявление: "Стороны пришли к соглашению по данному вопросу". Газета The Washington Post сообщила, что "Бутина готова признать, что работала в США агентом Кремля".

По данным изданий, Бутина согласилась на сотрудничество с федеральными прокурорами, а также дачу показаний большому жюри присяжных при такой необходимости.

Между тем отец Бутиной заявил, что его дочь не будет брать на себя ответственность за те преступления, которых она не совершала. "Ничего нового здесь нет. Все факты по делу были известны уже давно. Мария не хочет брать на себя вину или винить других. Она не планирует признавать себя ответственной за преступления, которых не совершала", - приводит агентство Bloomberg слова Валерия Бутина.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения гражданке РФ Марии Бутиной в преступном сговоре и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора". По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского официального лица и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Бутина содержится под стражей с момента задержания в июле, адвокаты россиянки не раз заявляли о чрезмерно жестких условиях ее содержания.

В посольстве РФ в США ранее на этой неделе сообщили "Интерфаксу", что российские дипломаты потребовали от администрации тюрьмы, где содержится Бутина, перевести ее в более гуманные условия содержания. Дипломаты, в частности, отметили, что "изоляция Бутиной в течение 22 часов в сутки неблагоприятно сказывается на состоянии ее здоровья".