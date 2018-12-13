Московский патриархат осудил проведение службы в Андреевской церкви экзархом Константинополя

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Украинская православная церковь осудила совершение литургии экзархом Константинополя в Андреевском храме Киева.

"Совершение любых богослужений, а также совершение иных действий любым архиереем на канонической территории другой епархии без разрешения местного епископа запрещено рядом канонических правил", - говорится в заявлении Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) УПЦ, распространенном в четверг.

В четверг в украинской столице представитель патриарха Варфоломея епископ Иларион Рудник совершил службу по случаю дня памяти святого апостола Андрея. Местом ее проведения стал Андреевский храм, построенный в середине XVIII века по проекту Растрелли и недавно переданный украинскими властями в пользование Константинополя.