Неизвестные захватили кафедральный собор Винницы

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Винницкий Свято-Преображенский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви был захвачен в субботу сразу после утреннего богослужения, сообщает Союз православных журналистов.

По данным его источников, утром к собору подъехали около 20 молодых людей спортивного телосложения и отобрали у охраны ключи от всех помещений комплекса.

"Забирайте свои вещи и уходите", - заявили они представителям УПЦ.

Между тем в областной полиции утверждают, что им не поступала информация о захвате собора. "Заявлений и сообщений в полицию по этому поводу у нас не зафиксировано. Не было ни одного сообщения относительно каких-либо противоправных действий", - сказали "Интерфаксу-Украина" в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Винницкой области.

Как сообщалось, управляющий Винницкой епархией митрополит Симеон в ноябре оказался единственным архиереем, который не подписал постановления Архиерейского Собора УПЦ, осудившего планы Константинополя создать на Украине церковь, независимую от Москвы.

По данным СМИ, митрополит Симеон в субботу стал одним из участников так называемого объединительного собора, на котором эту церковь планируют создать.