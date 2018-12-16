Около 90 человек эвакуировано из дома в Вологде после взрыва газа

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Пункт временного размещения организован для жильцов дома в Вологде, в котором в ночь на воскресенье произошел взрыв бытового газа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"Всего было эвакуировано около 90 человек, это жильцы двух подъездов дома. Организован пункт временного размещения в школе, он позволяет разместить всех, но некоторые отказываются от размещения", - отметил собеседник агентства.

Взрыв бытового газа на пятом этаже жилого дома по улице Карла Маркса, 74а в Вологде произошел около полуночи. По данным областного ГУ МЧС, в результате погибла женщина, травмы получили шесть человек. Двое из них госпитализированы. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты СК России, сотрудники МЧС и полиции, другие специалисты и эксперты.