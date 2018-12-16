Один человек погиб, семеро пострадали при взрыве газа в жилом доме в Вологде

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще семеро пострадали при взрыве газа в жилом доме на улице Карла Маркса в Вологде в ночь на воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"Около полуночи произошел взрыв бытового газа на пятом этаже дома №74а по улице Карла Маркса. Силы и средства выехали на место в достаточном количестве", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что погибший скончался по дороге в больницу.

По предварительным данным, взрыв мог быть спроецирован ненадлежащим обслуживанием и эксплуатацией бытовых газовых приборов.

"Предварительно взрыв произошел в результате неконтролируемой утечки бытового газа из замкнутой системы. Это могло стать следствием ненадлежащей эксплуатации жильцами газового оборудования либо несвоевременного или недостаточного обслуживания системы", - сказал источник.

Также рассматривается версия неисправности газового прибора в квартире, где находился эпицентр взрыва.