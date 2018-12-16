Космонавты на МКС начали готовиться к возвращению на Землю

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Российские космонавты на тренажерах в космосе готовятся к возвращению на Землю.

"(Российский космонавт - ИФ) Сергей Прокопьев приступил к подготовке к возвращению на Землю. Для этого с ним проводятся тренировки по ручному управляемому спуску на бортовом тренажере. Готовим посадку корабля 20 декабря", - написал в своем твиттере глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Сергей Прокопьев приступил к подготовке к возвращению на Землю. Для этого с ним проводятся тренировки по ручному управляемому спуску на бортовом тренажере.

Готовим посадку корабля 20 декабря. pic.twitter.com/01XMxf7AgW — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 16 декабря 2018 г.

Перед спуском корабля на Землю организму дают возможность вспомнить о ее гравитации с помощью тренировок. "В устройстве ЧИБИС создается отрицательное давление, и часть кровотока устремляется в сторону ног", - написал он.

Перед спуском корабля на Землю организму дают возможность вспомнить о ее гравитации с помощью тренировок. В устройстве ЧИБИС создается отрицательное давление, и часть кровотока устремляется в сторону ног pic.twitter.com/3iBUtrFGVy — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 16 декабря 2018 г.

В составе основного экипажа МКС-58/59, перешедшего на станцию 3 декабря, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, для которого этот полет стал четвертым, а также астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и астронавт НАСА Энн Макклейн, они отправились в космос впервые. На борту МКС их встретили россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньен-Чэнселлор, которые должны как раз вернуться на Землю 20 декабря.