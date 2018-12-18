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Суд во вторник огласит приговор экс-советнику Трампа Флинну

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Окружной судья США во вторник огласит приговор экс-советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну, сообщают западные СМИ.

Заседание по делу начнется в Вашингтоне в 11:00 по местному времени (19:00 по московскому) под руководством окружного судьи Эммета Салливана.

Флинн, пробыв на посту советника президента около трех месяцев, был вынужден уйти в отставку, так как оказался в числе фигурантов расследования приписываемых РФ попыток повлиять на президентские выборы в США 2016 года. В вину Флинну вменяется то, что он на допросах в ФБР лгал относительно содержания своих бесед во время контактов с российским послом. В начале декабря 2017 года Флинн заключил сделку со следствием и признал вину в даче ложных показаний ФБР.

Максимальный срок за такое преступление, как правило, составляет пять лет, однако признание вины М.Флинном предполагает, что он может получить от нуля до шести месяцев тюремного срока.

Также М.Флинн дал показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который впоследствии заявил суду, что М.Флинн оказал следствию "значительную помощь". Р.Мюллер заявил, что М.Флинн не должен отбывать тюремный срок.

Вместо тюремного заключения М.Флинн предлагает суд приговорить его к одному году условного срока и 200 часам общественных работ, сообщали СМИ.

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Теги: США, Майкл Флинн, Дональд Трамп

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