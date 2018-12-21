Россия и Куба увеличили срок взаимных поездок без визы до 90 дней

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В пятницу вступило в силу российско-кубинское межправительственное соглашение, увеличивающее до трех месяцев срок безвизового режима при взаимных поездах граждан.

Текст соглашения, подписанного 22 мая, опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, граждане РФ и Кубы освобождаются от необходимости получения виз при поездках на срок до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Ранее визы не требовались только при поездках на срок до 30 дней.