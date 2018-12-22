В Госдепе заявили о планах выделить Украине $10 млн после керченского инцидента

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - США выделят военно-морским силам Украины дополнительно 10 млн долларов в связи с инцидентом в районе Керченского пролива, сообщил официальный представитель госдепартамента Роберт Палладино.

По его словам, "в ответ на опасную эскалацию России и необоснованное нападение 25 ноября на три украинских военно-морских судна" возле Керченского пролива государственный департамент, если Конгресс одобрит, выделит дополнительно 10 млн долларов для дальнейшего наращивания военно-морских возможностей Украины.

"Мы делаем это в знак солидарности с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь в области безопасности Украине", - сказал Палладино.

Он призвал Россию вернуть Украине задержанные корабли и моряков, обеспечить свободное прохождение через Керченский пролив и Азовское море судов, следующих в украинские порты, уважать территориальную целостность Украины.